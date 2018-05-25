Contatti avviati per Rolando: difensore a parametro zero del Marsiglia

La Gazzetta dello Sport annuncia che la Fiorentina sta valutando se portare a Firenze Rolando per migliorare la difesa. Il centrale portoghese è in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia e ra...

A cura di Redazione Labaroviola 25 maggio 2018 10:11

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