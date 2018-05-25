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Contatti avviati per Rolando: difensore a parametro zero del Marsiglia

La Gazzetta dello Sport annuncia che la Fiorentina sta valutando se portare a Firenze Rolando per migliorare la difesa. Il centrale portoghese è in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia e ra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2018 10:11
Contatti avviati per Rolando: difensore a parametro zero del Marsiglia -
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La Gazzetta dello Sport annuncia che la Fiorentina sta valutando se portare a Firenze Rolando per migliorare la difesa. Il centrale portoghese è in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia e rappresenta un’occasione a parametro zero che ingolosisce il direttore generale viola Pantaleo Corvino. Tanto da avviare già i contatti con gli intermediari Oscar Damiani e Crescenzo Cecere per portare a Firenze il difensore classe 1985.

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