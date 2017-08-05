L'Equipe: Corvino bussa di nuovo all'Aston Villa, obiettivo il terzino Jordan Amavi

Secondo quanto riporta l'autorevole l'Equipe, la Fiorentina sarebbe inserita nella corsa a Jordan Amavi, terzino sinistro classe '94 in forza all'Aston Villa. Di nazionalità francese, il giocatore è s...

Secondo quanto riporta l'autorevole l'Equipe, la Fiorentina sarebbe inserita nella corsa a Jordan Amavi, terzino sinistro classe '94 in forza all'Aston Villa. Di nazionalità francese, il giocatore è seguito con forza anche da Marsiglia e Nizza, pronte a mettere sul piatto 10 milioni di euro.