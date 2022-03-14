L'Equipe: "Ikonè ha sacrificato la Champions per la Fiorentina, non pensava di far panchina a Sottil"

Dalla Francia arriva un parere sull'inizio di esperienza alla Fiorentina di Ikonè dopo aver lasciato il Lille agli ottavi di Champions League

Il giornalista dell'Equipe, Valentin Paoluzzi, il più importante giornale francese, ha parlato a Lady Radio dell'esperienza alla Fiorentina di Ikonè, queste le sue parole:

"La Fiorentina sapeva che Ikonè non faceva gol, contro la Juventus ci è andato vicino, adesso non c'è niente di urgente su questo aspetto, anche Nico Gonzalez non ha statistiche molto migliori rispetto a lui. Non mi aspettavo di vedere anche ieri Sottil titolare e Ikonè in panchina, lui ha sacrificato la Champions League per venire alla Fiorentina e si aspettava di giocare di più, non di fare panchina a Sottil, pensava di essere un po' più avanti. La sua posizione in campo? Lui nelle giovanili faceva il trequartista, credo che Italiano terrà conto anche di questo"

IL CESENA CHIAMA JOE BARONE PER UN CONSIGLIO

https://www.labaroviola.com/il-cesena-cambia-ds-e-chiede-consiglio-a-joe-barone-che-suggerisce-lex-spezia-mauro-meluso/168972/