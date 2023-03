L’Equipe crede nel Nizza in Conference League: “Strada spianata per la finale?”

Il quotidiano francese L’Equipe fa il punto sui sorteggi di Conference League e con riferimento al Nizza in corsa in Europa parla di “strada spianata” per la finale. Evidentemente anche un’eventuale semifinale con la Fiorentina non è considerata un ostacolo per la squadra francese, a detta del quotidiano.

Un parcours facile pour Nice en Ligue Europa Conférence ? https://t.co/Qytc2nk3Np pic.twitter.com/z9nq47UYeA — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 17, 2023



