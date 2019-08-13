Labaro Viola

Equipe, sondaggio della Fiorentina per il terzino sinistro Kurzawa del Paris Saint-Germain

Secondo il quotidiano L'Equipe, il nome nuovo è Layvin Kurzawa del PSG. Il terzino sinistro potrebbe andare via da Parigi. Il prezzo del cartellino è di circa 15 milioni. Anche Fiorentina ha chiesto i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2019 11:22
Equipe, sondaggio della Fiorentina per il terzino sinistro Kurzawa del Paris Saint-Germain -
News
Equipe
Condividi

Secondo il quotidiano L'Equipe, il nome nuovo è Layvin Kurzawa del PSG. Il terzino sinistro potrebbe andare via da Parigi. Il prezzo del cartellino è di circa 15 milioni. Anche Fiorentina ha chiesto informazioni sul giocatore. Il contratto del calciatore scadrà nel giugno del 2020.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok