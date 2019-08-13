Equipe, sondaggio della Fiorentina per il terzino sinistro Kurzawa del Paris Saint-Germain

Secondo il quotidiano L'Equipe, il nome nuovo è Layvin Kurzawa del PSG. Il terzino sinistro potrebbe andare via da Parigi. Il prezzo del cartellino è di circa 15 milioni. Anche Fiorentina ha chiesto i...

A cura di Redazione Labaroviola 13 agosto 2019 11:22

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