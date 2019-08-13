Equipe, sondaggio della Fiorentina per il terzino sinistro Kurzawa del Paris Saint-Germain
Secondo il quotidiano L'Equipe, il nome nuovo è Layvin Kurzawa del PSG. Il terzino sinistro potrebbe andare via da Parigi. Il prezzo del cartellino è di circa 15 milioni. Anche Fiorentina ha chiesto i...
A cura di Redazione Labaroviola
13 agosto 2019 11:22
Secondo il quotidiano L'Equipe, il nome nuovo è Layvin Kurzawa del PSG. Il terzino sinistro potrebbe andare via da Parigi. Il prezzo del cartellino è di circa 15 milioni. Anche Fiorentina ha chiesto informazioni sul giocatore. Il contratto del calciatore scadrà nel giugno del 2020.