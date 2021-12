I ladri in casa di Ikonè lo avvicinano sempre più verso la Fiorentina, vuole cambiare aria

Non solo un accordo praticamente già in porto, adesso anche i fatti di cronaca spingono Jonathan Ikoné lontano da Lille: l’ala francese, vicinissima alla Fiorentina, è stata derubata secondo la ricostruzione de L’Equipe per un valore di 250mila euro, Cambiare aria sembra scontato, a questo punto, con i viola pronti a versare 15 milioni di euro nelle casse dei campioni di Francia. Lo riporta Calciomercato.com

LA FESTA DI NATALE DELLA FIORENTINA CON GLI SPONSOR, FOTO E VIDEO DELLA SERATA