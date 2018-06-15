La Fiorentina si riavvicina a Soucek. Incontro decisivo a breve

Come sottolinea La Repubblica, David Hacko è il primo acquisto ufficiale della Fiorentina per la prossima stagione. La prima uscita di Corvino a Milano, sede del calciomercato, potrebbe definire anche...

Come sottolinea La Repubblica, David Hacko è il primo acquisto ufficiale della Fiorentina per la prossima stagione. La prima uscita di Corvino a Milano, sede del calciomercato, potrebbe definire anche un altro rinforzo. Tomas Soucek, per il quale la Fiorentina è decisa a chiudere nei prossimi giorni quando le due parti dovrebbero incontrarsi nuovamente. Quella di ieri, però, è stata una giornata negativa perchè l'Udinese ha chiuso, almeno per il momento, la possibilità di un arrivo a Firenze di Meret.

Il club friulano valuta il giocatore non meno di 20 milioni e la Fiorentina, per raggiungere questa cifra, sta pensando al prestito oneroso con obbligo di riscatto. La società bianconera ha preso tempo, vuole riflettere e vorrebbe incassare i soldi subito. I viola, forti del gradimento del giocatore, attendono la mossa dei bianconeri. Sul fronte dell’esterno offensivo, invece, si punta Edmilson Junior (contratto scade a giugno 2019), senza dimenticare Marko Pjaca, che resta l’obiettivo numero uno per quel ruolo e che sta rifiutando tutte le altre destinazioni