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Stadio, se salta Pjaca Corvino ha pronte tre piste alternative

Pjaca piace molto a Corvino, e si cercherà di fare il possibile per chiudere l'operazione. Tuttavia, secondo Stadio l'esito della trattativa non è scontato e la Fiorentina si sta  guardando intorno. L...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 10:46
Stadio, se salta Pjaca Corvino ha pronte tre piste alternative -
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Pjaca piace molto a Corvino, e si cercherà di fare il possibile per chiudere l'operazione. Tuttavia, secondo Stadio l'esito della trattativa non è scontato e la Fiorentina si sta  guardando intorno. Le alternative sono sempre De Paul e Berardi, ma per entrambi il prezzo è alto. Anche se l’interesse ora è scemato, c’era stato un sondaggio per Edmilson Junior.

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