Stadio, se salta Pjaca Corvino ha pronte tre piste alternative

Pjaca piace molto a Corvino, e si cercherà di fare il possibile per chiudere l'operazione. Tuttavia, secondo Stadio l'esito della trattativa non è scontato e la Fiorentina si sta guardando intorno. L...

A cura di Redazione Labaroviola 16 luglio 2018 10:46

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