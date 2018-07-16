Stadio, se salta Pjaca Corvino ha pronte tre piste alternative
Pjaca piace molto a Corvino, e si cercherà di fare il possibile per chiudere l'operazione. Tuttavia, secondo Stadio l'esito della trattativa non è scontato e la Fiorentina si sta guardando intorno. L...
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 10:46
Pjaca piace molto a Corvino, e si cercherà di fare il possibile per chiudere l'operazione. Tuttavia, secondo Stadio l'esito della trattativa non è scontato e la Fiorentina si sta guardando intorno. Le alternative sono sempre De Paul e Berardi, ma per entrambi il prezzo è alto. Anche se l’interesse ora è scemato, c’era stato un sondaggio per Edmilson Junior.