Udinese in emergenza verso la Fiorentina: in dubbio Iker Bravo e Bijol. Lovric fuori per squalifica

Runjaic deve fare i conti con numerose assenze in casa Udinese in vista dell’ultima gara di campionato contro la Fiorentina. Come riportato da Il Messaggero Veneto, i bianconeri dovranno rinunciare agli squalificati Lovric e Kristensen, oltre agli infortunati Payero, Thauvin e Touré.

A preoccupare ulteriormente il tecnico c’è anche una lista di giocatori in dubbio, guidata da Bijol, Iker Bravo, e Kamara. Le condizioni dei tre restano stabili, con nuove valutazioni attese nei prossimi giorni per capire se almeno qualcuno potrà essere disponibile per la panchina. Bravo e Bijol appaiono i più vicini al recupero, con il difensore sloveno intenzionato a stringere i denti anche per salutare i tifosi, complice l’interesse di mercato che lo vede possibile partente.

Buone notizie arrivano invece da Lucca e Atta, entrambi pronti al rientro dopo aver scontato la squalifica.