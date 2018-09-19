Condò: "La Fiorentina è superiore alla Stella Rossa, ma il Napoli ha fatto fatica"
Il giornalista di Sky Sport, Paolo Condó, ha commentato lo 0-0 con il quale il Napoli ha fatto il suo esordio nella Champions League edizione 2018/19: "Il Napoli non è riuscito a fare quello che aveva...
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 12:07
Il giornalista di Sky Sport, Paolo Condó, ha commentato lo 0-0 con il quale il Napoli ha fatto il suo esordio nella Champions League edizione 2018/19: "Il Napoli non è riuscito a fare quello che aveva fatto con la Fiorentina, quando era arrivato alla vittoria con pazienza. I viola sono molto superiori all Stella Rossa, eppure stasera gli azzurri hanno fatto più fatica".