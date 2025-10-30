Condò: “Un controsenso che la Fiorentina sia lì in classifica, l’Inter ha vinto una gara di spessore”

Il giornalista Condò si è espresso sulla gara di ieri tra Inter e Fiorentina, spendendo delle parole sulla classifica della squadra di Pioli

Il giornalista Paolo Condò si è espresso sulle pagine del Corriere della Sera ha analizzato la gara tra Inter e Fiorentina di ieri sera: “L’Inter ha affiancato il Milan vincendo una gara di spessore contro la Fiorentina che è un controsenso che sia lì, destinato a risolversi, e non sai mai quando reagirà.

La lunga gestazione del vantaggio nerazzurro è vero che era dovuta alle prodezze di de Gea soprattutto, ma quando per vincere necessiti di gol di questa fattura vuol dire che hai fatto lo sforzo”.