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Condò: "La Fiorentina arriverà settima prima del Milan e del Torino, ha giovani terribili"

Nel corso di Sky Calcio Show, parlando della corsa al settimo posto, ultimo posto disponibile per l'Europa League, il giornalista Paolo Condò ha espresso la sua opinione: "Secondo me ci arriverà la Fi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2017 18:52
Condò: "La Fiorentina arriverà settima prima del Milan e del Torino, ha giovani terribili" - Condò
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Nel corso di Sky Calcio Show, parlando della corsa al settimo posto, ultimo posto disponibile per l'Europa League, il giornalista Paolo Condò ha espresso la sua opinione: "Secondo me ci arriverà la Fiorentina, punto sui suoi giovani terribili. Arriverà prima di squadre come Milan, Torino e Atalanta" ha detto il giornalista.

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