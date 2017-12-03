Condò: "La Fiorentina arriverà settima prima del Milan e del Torino, ha giovani terribili"

Nel corso di Sky Calcio Show, parlando della corsa al settimo posto, ultimo posto disponibile per l'Europa League, il giornalista Paolo Condò ha espresso la sua opinione: "Secondo me ci arriverà la Fi...

Nel corso di Sky Calcio Show, parlando della corsa al settimo posto, ultimo posto disponibile per l'Europa League, il giornalista Paolo Condò ha espresso la sua opinione: "Secondo me ci arriverà la Fiorentina, punto sui suoi giovani terribili. Arriverà prima di squadre come Milan, Torino e Atalanta" ha detto il giornalista.