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Condò: "Fagioli dominante, non capisco come a Torino non si siano accorti della sua tecnica totale"

Il giornalista ha detto la sua sulla prestazione dell'ex giocatore della Juventus che ha fatto una prestazione sublime

A cura di Mirko Carmignani
17 marzo 2025 13:26
Condò: "Fagioli dominante, non capisco come a Torino non si siano accorti della sua tecnica totale" -
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Il noto giornalista Paolo Condò ha detto la sua dopo il successo della Fiorentina sulla Juventus per 3-0, soffermandosi in particolare sulla prestazione di un ex della partita, Nicolò Fagioli, autore di due assist e di una prestazione eccellente: "Motta ha evitato l'esonero per il momento, ma anche ieri ha dimostrato tutti i suoi limiti anche nelle scelte anche perché Fagioli non lo faceva giocare, non lo vedeva e francamente non capisco come sia possibile. Ieri il centrocampista viola ha disegnato calcio in faccia a chi non l'ha voluto perché aveva comprato Douglas Luiz, Kopmeiners, Thuram e via dicendo e lui non poteva starci secondo lui. Ecco, la partita di ieri è un altro capo d'imputazione a Motta dopo l'eliminazione dalla Champions e l'uscita in Coppa Italia contro l'Empoli. Fagioli è stato dominante, ha preso la Juve e l'ha sgretolata in un pugno."

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