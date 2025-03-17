Condò: "Fagioli dominante, non capisco come a Torino non si siano accorti della sua tecnica totale"

Il giornalista ha detto la sua sulla prestazione dell'ex giocatore della Juventus che ha fatto una prestazione sublime

Il noto giornalista Paolo Condò ha detto la sua dopo il successo della Fiorentina sulla Juventus per 3-0, soffermandosi in particolare sulla prestazione di un ex della partita, Nicolò Fagioli, autore di due assist e di una prestazione eccellente: "Motta ha evitato l'esonero per il momento, ma anche ieri ha dimostrato tutti i suoi limiti anche nelle scelte anche perché Fagioli non lo faceva giocare, non lo vedeva e francamente non capisco come sia possibile. Ieri il centrocampista viola ha disegnato calcio in faccia a chi non l'ha voluto perché aveva comprato Douglas Luiz, Kopmeiners, Thuram e via dicendo e lui non poteva starci secondo lui. Ecco, la partita di ieri è un altro capo d'imputazione a Motta dopo l'eliminazione dalla Champions e l'uscita in Coppa Italia contro l'Empoli. Fagioli è stato dominante, ha preso la Juve e l'ha sgretolata in un pugno."