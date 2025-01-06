Condò: "Contro il Monza chance per ripartire. La paura per Bove un alibi da considerare per Palladino"

Paolò Condò difende il momento no della Fiorentina e di mister Palladino, individuando nella paura per Bove un alibi da considerare

Il noto giornalista e volto televisivo Paolo Condò ha riservato alcune righe alla Fiorentina in un suo intervento al Corriere della Sera. Queste le sue parole dopo la sconfitta dei viola per 0 a 3 contro il Napoli:

"Il Napoli ha vinto a Firenze con spietata bellezza, una squadra di adulti che controlla lo slancio dei ragazzi avversari e li punisce a ogni ingenuità. Una lezione, come l’ha giustamente definita Palladino, cui il calendario offre ora la chance per ripartire (il Monza) dopo il passaggio a vuoto che ha fatto scendere la Viola dall’attico, e che ha nella grande paura per Bove un alibi da considerare".

DE GEA MIGLIOR PORTIERE IN SERIE A

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