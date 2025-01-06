De Gea e la seconda giovinezza alla Fiorentina: è il miglior portiere in Serie A per media voti

In 15 presenze in campionato con la maglia della Fiorentina, De Gea ha ottenuto una media voti di 6.57, la migliore in Serie A.

David De Gea è ancora uno dei portieri più forti al mondo. Dopo una carriera stellare con le maglie di Atletico Madrid e Manchester United, l'estremo difensore spagnolo è stato fermo ai box per un anno, prima di accettare la proposta della Fiorentina e vestirsi di viola alla tenera età di 34 anni. Il risultato? Un successone.

Nonostante inizialmente qualcuno fosse un po' scettico sulle sue condizioni fisiche, De Gea si è fin da subito preso le chiavi della porta della Fiorentina, conquistando in poco tempo il cuore dei tifosi viola a suon di prestazioni straordinarie. A confermare l'ottimo momento dello spagnolo in maglia gigliata ci sono i voti e le statistiche, che lo eleggono come miglior portiere in Serie A nel girone d'andata.

Al giro di boa, De Gea è primo per media voti nel campionato italiano (6.57 di media), davanti a Stankovic e Carnesecchi, che completano il podio. Se guardiamo oltre i voti, si può notare che De Gea ha parato 2 rigori su 3, compiuto 45 parate totali in 15 presenze e mantenuto per ben 6 volte la porta inviolata. Inoltre, ha anche messo a referto 1 assist (per Kean in Fiorentina-Hellas Verona) e compiuto 0.7 salvataggi decisivi a partita, di fatto salvando quasi 1 gol di media ogni gara (dati Sofascore).

Una vera e propria seconda giovinezza, dunque, per l'estremo difensore spagnolo, che nel 2025 compirà 35 anni. Di seguito la top 5 dei portieri per media voto, riportata da TMW:

1. David de Gea (Fiorentina) 6.57

2. Filip Stankovic (Venezia) 6.50

3. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.47

4. Vanja Milinkovic-Savic (Torino) 6.44

5. Alex Meret (Napoli) 6.44

IKONE' NELLA FLOP 20

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