Flop 20 in Serie A dopo il girone d'andata: l'unico giocatore della Fiorentina presente è Ikoné

Archiviato il girone d'andata, è tempo di guardare alla classifica dei flop in Serie A: nei primi 20 c'è l'esterno della Fiorentina Ikoné

Archiviato il girone d'andata della stagione 2024/2025, è tempo di analizzare la classifica dei giocatori più e meno bravi in Serie A per media voti. Nella speciale classifica dedicata ai "Flop 20" spicca anche un giocatore della Fiorentina, ovvero Jonathan Ikoné.

L'esterno francese si colloca alla 15esima posizione, con una media voti di 5.60. L'ex Lille non si sta sicuramente mettendo in mostra in Serie A, in cui è sceso in campo soltanto in 13 occasioni, collezionando appena 300 minuti (una media di 23 minuti a presenza). Al contrario, le cose sono andate meglio in Conference League, dov'è sempre partito titolare, mettendo a segno 4 gol.

Di seguito la classifica completa, riportata da TMW, che considera soltanto i giocatori che sono andati a voto in almeno 10 occasioni:

1. Domagoj Bradaric (Hellas Verona) 5.23

2. Pawel Dawidowicz (Hellas Verona) 5.27

3. Giangiacomo Magnani (Hellas Verona) 5.38

4. Jackson Tchatchoua (Hellas Verona) 5.44

5. Woyo Coulibaly (Parma) 5.46

6. Antonio Candela (Venezia) 5.46

7. Antoine Makoumbou (Cagliari) 5.46

8. Dailon Rocha Livramento (Hellas Verona) 5.50

9. Gianluca Gaetano (Cagliari) 5.54

10. Ola Solbakken (Empoli) 5.54

11. Isaak Touré (Udinese) 5.55

12. Suat Serdar (Hellas Verona) 5.59

13. Tomas Suslov (Hellas Verona) 5.53

14. Pedro Pereira (Monza) 5.59

15. Jonathan Ikone (Fiorentina) 5.60

16. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.60

17. Antonio Sanabria (Torino) 5.61

18. Tete Morente (Lecce) 5.62

19. Balthazar Pierret (Lecce) 5.62

20. Diego Coppola (Hellas Verona) 5.63

RETROSCENA SU PONGRACIC

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