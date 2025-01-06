Il retroscena su Pongracic: “Mai provato al Viola Park ma in società vogliono che gli dia un’opportunità”

Pongracic acquistato per 15 milioni ha giocato pochissimo fino ad ora

Marin Pongracic, acquistato per 15 milioni dopo la cessione di Milenkovic, ha giocato pochissimo ed è attualmente l'ultima scelta di Palladino. Nonostante sia stato provato in allenamento, anche Moreno, che potrebbe partire per il Monza nello scambio con Pablo Marí, gli è stato preferito. Pongracié, reduce da problemi fisici, non è mai sceso in campo da quando è tornato disponibile, accumulando solo 379 minuti in 7 presenze complessive finora.

«Era tra gli indiziati a giocare, ho provato anche lui in settimana» ha detto Palladino anche se spifferi dal Viola Park raccontano che negli ultimi allenamenti pre Napoli tra i titolari sia stato testato sempre Moreno. In società sono sicuri (o forse sarebbe meglio dire si aspettano) che da ora in poi la storia cambierà o che, almeno, gliene venga data l'opportunità. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/ha-smaltito-linfortunio-ma-palladino-non-lo-vede-lassenza-di-pongracic-ormai-e-un-caso/283562/#google_vignette