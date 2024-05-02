Condò: "Tutte e tre possono farcela, per la Fiorentina sarà difficile, ma la vittoria della Conference è alla sua portata"

In un intervista rilasciata a News.Superscommesse.it Paolo Condò ha esposto il suo pensiero sulle italiane ancora in lotta nelle coppe europee

Intervistato da News.Superscommesse.it, Paolo Condò, giornalista de La Repubblica e commentatore televisivo su Sky, ha discusso delle prospettive delle squadre italiane ancora in corsa (inclusa la Fiorentina) per ottenere successo in Europa.

Quali delle tre squadre italiane ancora impegnate in Europa possono alzare la coppa? Roma o Atalanta in Europa League e/o la Fiorentina in Conference?

"Tutte e tre possono farcela. Ti dico anche il perché. Roma ed Atalanta sono due squadre che stanno bene e che hanno rose complete. Le vedo entrambe competitive. La Fiorentina un pochino meno, ma in Coppa ha avversari più alla portata. Può vincere la Conference League vendicandosi dell’Inghilterra (l’anno scorso perse la finale col West Ham, quest’anno ritroverebbe presumibilmente l’Aston Villa). A suffragare quest’ultima tesi, posso affermare che, nei tre incroci europei italo-britannici di questa stagione, fin qui ha sempre trionfato la compagine italiana. Mi riferisco a Milan-Newcastle nei gironi di Champions League; a Roma-Brighton e Atalanta-Liverpool in Europa League."

TMW: "Laurienté in uscita dal Sassuolo, in estate ci può riprovare la Fiorentina?"

https://www.labaroviola.com/tmw-lauriente-in-uscita-dal-sassuolo-anche-in-caso-di-salvezza-la-fiorentina-potrebbe-provarci-nuovamente-in-estate/251566/