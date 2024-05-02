TMW: "Laurienté in uscita dal Sassuolo anche in caso di salvezza" La Fiorentina potrebbe provarci nuovamente in estate?

Secondo quanto riportato da TMW, per il Sassuolo, Laurienté sembrerebbe in uscita anche in caso di salvezza, la Fiorentina potrebbe riprovarci

Secondo quanto riportato da TMW, Armand Laurienté non rimarrà al Sassuolo in caso di retrocessione in Serie B. I neroverdi hanno già messo sul mercato l'attaccante francese, arrivato due stagioni fa e valutato oltre i 20 milioni solamente nell'estate del 2023. Ora la situazione appare differente, con Laurienté che saluterà in ogni caso: la salvezza del Sassuolo non sarà, eventualmente, un fattore: dopo due stagioni l'idea è quella di salutare per cercare di giocare in un club di medio alta classifica, nonostante un'annata non straordinaria.

Laurienté finora ha giocato 33 partite, siglando 4 gol e fornendo 5 assist. Un po' poco per chi era chiamato al salto di qualità in questa annata. Il Sassuolo dovrà rivoluzionare in caso di retrocessione e, per questo, l'esterno finirà sul mercato. Molte le squadre che nelle scorse sessioni di mercato si erano interessate all'esterno francese, tra cui la Fiorentina proprio nell'ultima finestra di mercato invernale.

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