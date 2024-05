Schira svela: “Nei prossimi giorni incontro Kouamé-Fiorentina per discutere il rinnovo”

Secondo Nicolò Schira, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Kouamé e la Fiorentina per discutere del rinnovo dell’ivoriano. Il suo attuale contratto scadrà a fine giugno ma c’è un’opzione da poter esercitare che però manderebbe l’ingaggio troppo alto per i viola.

Expected a meeting in the next days to discuss Chris #Kouamè’s contract extension with #Fiorentina. #transfers

