Condò: “Palladino è meritevole di conferma, il primo anno a Firenze ha comunque fatto bene”

Il noto giornalista ed opinionista Paolo Condò è stato intercettato dalla redazione di news Superscommesse per parlare ddella situazione di Palladino e del suo contratto, queste le sue parole:

Ti ha convinto la decisione di Commisso di rinnovare di un ulteriore anno (fino al 2027) il contratto di Palladino, attraverso un’apposita clausola presente in quell’accordo? Non era forse più giusto aspettare il finale di stagione per stilare un bilancio più approfondito del suo lavoro alla Fiorentina?



“A me questa decisione ha convinto. Palladino ha fatto una buona stagione, la prima buona stagione da allenatore giovane della Fiorentina, che sta crescendo. Come succede per i giocatori giovani, può sbagliare. Non può avere, infatti, l’esperienza di un Ancelotti o di un Ranieri. Tra Monza e il primo anno a Firenze ha comunque fatto bene, ha mostrato che rappresenta un profilo promettente, che deve ancora migliorare in diversi aspetti ma, secondo me, è meritevole di riconferma in quel di Firenze.”