Il giornalista della Gazzetta dello Sport e di Sky Sport, Paolo Condò, ha detto la sua sul futuro di Ivan Juric dopo aver ascoltato le parole del presidente del Verona Setti, che ha praticamente annunciato come il tecnico stia valutando con attenzione la proposta di rinnovo della società. Queste le parole pronunciate in diretta a Sky Sport da Condò, prima della partita contro l’Atalanta: “Il futuro di Juric non sarà a Verona. Continuerà ad allenare in Italia in una squadra che inizia con la F…”

