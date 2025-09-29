Condó duro: “La partita con la Fiorentina è un’opportunità per la Roma, sono in crisi”

Nel suo consueto editoriale per il Corriere della Sera, il noto giornalista Paolo Condò ha dedicato spazio anche alla Fiorentina, attualmente in un momento complicato. La squadra allenata da Pioli fatica a uscire dalla crisi, e affrontarla in questo periodo potrebbe rappresentare un’occasione favorevole per i suoi avversari.

“Gasperini sta volando alto, puntando su una squadra più solida che brillante sul piano del gioco. Non è solo una questione di classifica — con la Roma momentaneamente in testa insieme a Napoli e Milan — ma della capacità di mantenere quanto di buono riesci a costruire, anche se non è molto. Inoltre, il calendario è stato finora favorevole alla Roma, e la trasferta contro una Fiorentina in difficoltà prima della sosta si presenta come una concreta opportunità.”