Condò: “Pioli lo si può tenere come mandar via a patto che vi sia un piano dietro”

Il giornalista ha detto la sua sul momento critico che sta vivendo la Fiorentina in queste ultime, concitatissime, ore

Il giornalista di Sky Sport si è espresso sul momento della Fiorentina sulle pagine del Corriere della Sera: ”La crisi della Fiorentina è sistemica, e in assenza di Commisso occorre una figura con pieni poteri capace di prendere le decisioni.

Pioli lo si può tenere come mandar via a patto che ci sia un piano dietro, sennò è pura pressione sul pulsante panico, e la situazione rischia di farsi molto pericolosa”.