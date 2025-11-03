Condò: “Pioli lo si può tenere come mandar via a patto che vi sia un piano dietro”
Il giornalista ha detto la sua sul momento critico che sta vivendo la Fiorentina in queste ultime, concitatissime, ore
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2025 15:09
Il giornalista di Sky Sport si è espresso sul momento della Fiorentina sulle pagine del Corriere della Sera: ”La crisi della Fiorentina è sistemica, e in assenza di Commisso occorre una figura con pieni poteri capace di prendere le decisioni.
Pioli lo si può tenere come mandar via a patto che ci sia un piano dietro, sennò è pura pressione sul pulsante panico, e la situazione rischia di farsi molto pericolosa”.