Condò: "La Fiorentina è una delusione. Ci sono troppi giocatori bravini che non fanno il salto di qualità"

Paolo Condò parla della Fiorentina e della situazione difficile che sta vivendo, sottolineando che manchino giocatori di livello.

Il noto giornalista sportivo di Sky Sport Paolo Condò ha parlato a margine del festival dello sport di Trento per commentare l'attuale situazione della Serie A e della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Non mi aspetto grandi sorprese per lo scudetto, le prime 6 sono tutte in gioco. La Fiorentina è partita male e nessuno se lo aspettava, è la grande delusione della Serie A. Sono anni che la rosa è piena di giocatori bravini, serve che ora diventino bravi."

Sul mercato della Fiorentina: "Nicolussi e Fazzini mi piacevano nelle rispettive squadre l'anno scorso. Ha senso provare l'upgrade, ma un conto sono le qualità individuali, un altro le interazioni con la squadra."

Riguardo a Piccoli: "La cifra spesa per lui non so se è troppo elevata, si valuta a fine anno. Secondo me Conceicao non valeva 29 milioni quando lo hanno comprato alla Juve, ora però ne vale 40."