Condò: "La Fiorentina può fare la terza finale consecutiva, solo il Chelsea è più forte di lei"
Il noto giornalista ha detto la sua sul probabile cammino dei viola in Conference con il Chelsea come ostacolo maggiore
Negli studi di Sky Sport organizzati per i sorteggi delle coppe europee ha detto la sua sulla Fiorentina il noto giornalista Paolo Condò riguardo alla sfidante dei viola e al momento in casa gigliata: "In questo torneo i viola sono secondi per forza e qualità tecnica dietro al Chelsea che finora ha giocato solo con le riserve e potrebbe fare così quasi fino in fondo. La Fiorentina può vincere finalmente questa coppa dopo due brutte delusioni. Occhio al Panathinaikos che è una squadra con buone individualità tra cui l'ex Dragowski, ma la Fiorentina è superiore e deve vincere questo scontro con i greci senza dubbio. "
Sul momento viola: "La Fiorentina ha fatto un gran mercato ed ora sta a Palladino mettere in campo la formazione migliore con una proposta di gioco precisa. La stagione è positiva, nonostante qualche inciampo, ma il gruppo sta facendo un ottimo percorso e ha una rosa ampia che sarà necessaria più avanti. Per me, questa squadra può arrivare di nuovo in finale. Chiaramente il Chelsea è favorito e lo avrei voluto trovare sul doppio confronto perché credo che hai più possibilità di batterlo, ma in finale tutto può succedere e l'ambiente conosce queste partite."
Sui giocatori: "Kean è sbocciato benissimo e sta rendendo davvero più di ogni aspettativa, infatti non appena è mancato, hai faticato moltissimo. Magari in qualche gara di Conference potrà riposare. Zaniolo deve riprendersi e con Palladino lo può fare, Fagioli è un gran talento, per me l'unica delusione è Gudmundsson."