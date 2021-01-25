Condò svela: "Batistuta quando segnò contro la Fiorentina andò via con gli occhi gonfi dal pianto"

Le parole di Condò

"Batistuta lasciò la Fiorentina per la Roma per vincere uno scudetto - ha svelato Paolo Condò a Radio Bruno -, quando però incontrò i viola da avversario passo una triste settimana. Il giorno della partita, nella quale segnò, scoppiò a piangere. Negli spogliatoi si fece la doccia, poi andò via con gli occhi goffi per quanto aveva pianto. La Fiorentina ha iniziato la corsa per approdare nella parte sinistra della Fiorentina. Kokorin? In Russia ricordo che Capello voleva portarlo ai Mondiali, che sarebbe diventato uno dei più forti al mondo".

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