Condò: "Palladino deve rianimare Zaniolo, non sarà semplice perché all'Atalanta non ci sono riusciti"

Il noto giornalista ha parlato dell'arrivo di Zaniolo in viola dopo la breve parentesi in nerazzurro a Bergamo

Sulle pagine del Corriere della Sera ha parlato il noto giornalista Paolo Condò che si è espresso sull'arrivo di Zaniolo in viola dall'Atalanta: "Non capisco perché a Bergamo non ci abbiano puntato e, il fatto che, lo abbiano dato via mi incute un po' di paura. Mi auguro che Palladino riesca a rianimarlo a dovere come con Kean e Folorunsho, se ci riuscisse sarebbe tanta roba. Zaniolo è sempre stato un prospetto unico, va rimesso in moto che poi è lo stesso lavoro da fare con Fagioli. I viola hanno fatto un gran mercato,in più ha messo dentro tanti nazionali."

https://www.labaroviola.com/pedulla-fagioli-e-la-ciliegina-di-un-grande-mercato-per-sognare-in-grande/287618/