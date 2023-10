Condò: “Se la cessione di Castrovilli si fosse concretizzata, alla Fiorentina sarebbe arrivato Baldanzi”

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno del rendimento della Fiorentina svelando anche un retroscena di mercato, queste le sue parole:

“Il modo in cui la Fiorentina ha vinto in casa del Napoli è tanta roba, mi ha convinto davvero tanto. Italiano, dopo una grande prima stagione, e dopo aver fatto due finali nella seconda stagione, adesso ha le qualità in rosa per poter far bene in tutte le competizioni. Per la Fiorentina lo scudetto è arrivare in Champions, ma nel calcio non bisogna mai porsi dei limiti.

Nonostante gli attaccanti abbiano segnato solo 1 gol in 2, ha il terzo miglior attacco del campionato. Nico è campione per la serie A, Bonaventura è cresciuto tanto. E la Fiorentina può salire ancora, Sottil è straordinario fino alla porta, mi piacciono anche Kouamè e Ikonè, ci sono tanti giocatori che sono capaci di saltare l’uomo, anche se non hanno la capacità di fare gol.

Vediamo fino a gennaio cosa fanno gli attaccanti e poi si deve valutare se intervenire o meno sul mercato. Vi posso dire per certo che se Castrovilli fosse stato venduto la Fiorentina avrebbe preso Baldanzi. Kayode è una bella scoperta dopo l’infortunio di Dodò.

Se guardiamo la corsa Champions, la Juventus ha perso Pogba e Fagioli e ha un organico ridotto, nonostante abbia due giocatori come Chiesa e Vlahovic, può ancora succedere di tutto, per ora le romane sono dietro in classifica e la Fiorentina è davanti”

