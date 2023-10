Antognoni: “Devo ancora trovare un nuovo acquisto della Fiorentina che stia andando bene”

Giancarlo Antognoni ha parlato in un evento alla camera di commercio a Firenze, queste le sue parole sulla Fiorentina registrate da Lady Radio:

“Adesso la Fiorentina sarebbe da Champions ma bisogna aspettare fino alla fine, una squadra ha sempre alti e bassi ma ora sta facendo molto bene. Arthur ha trovato l’allenatore ideale che lo ha valorizzato per un tipo di gioco che predilige il possesso palla, è un giocatore che sta servendo molto alla Fiorentina, ma non è il solo, anche Duncan non era considerato ma si è rivelato uno dei più positivi in questo periodo e che adesso sta facendo bene, come altri giocatori.

L’invito per il Viola Park è arrivato, però un pò ambiguo, senza nome, cognome e indirizzo, mi sembrava un po’ troppo forzato. Se mettevano ‘Gentilissimo signor Giancarlo Antognoni’ lo accettavo. C’era scritto solo ‘gentilissimo’, senza nome, mi sembrava troppo forzato e quindi non sono andato.

Il valore aggiunto della Fiorentina è Italiano, ma lo avevo già detto in situazioni diverse, non adesso che la squadra è quarta in classifica, anche quando le cose non andavano bene. Italiano è il valore aggiunto perchè se poi guardiamo i giocatori che sono arrivati sinceramente devo anche trovarne uno che sia andato positivamente bene. Le punte non segnano, segnano gli altri, i centrocampisti, Bonaventura che a 34 anni ha avuto un exploit incredibile. La mano di Italiano si vede”

L’intervento di Antognoni lo trovate dal minuto 35 della trasmissione Caffè Viola di Lady Radio. Qui il video

LE PAROLE DI COMMISSO A RADIO 24