Anche dal Milan rimpiangono Berardi, Condò: "Pioli lo aveva chiesto ma Sassuolo chiedeva tanto"
Domenico Berardi è indubbiamente uno degli esterni più forti del campionato italiano, è un rimpianto di Milan e Fiorentina
Domenico Berardi è il grande rimpianto di mercato in casa Fiorentina, non arrivato in viola per via di un'offerta viola di 20 milioni al contrario di una richiesta del Sassuolo di oltre 30 milioni. Ma la Fiorentina non è stata l'unica a volere il nazionale italiano, questo quanto ha detto il giornalista di Sky Sport Condò: "Pioli aveva chiesto Berardi al Milan come rinforzo per questa stagione. Il sondaggio del Milan c'è stato, ma il Sassuolo non ha fatto sconti"
BUCCHIONI SICURO: "MANCINI SE NE ANDRA'"
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