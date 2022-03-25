Anche dal Milan rimpiangono Berardi, Condò: "Pioli lo aveva chiesto ma Sassuolo chiedeva tanto"

Domenico Berardi è indubbiamente uno degli esterni più forti del campionato italiano, è un rimpianto di Milan e Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola 25 marzo 2022 19:34

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