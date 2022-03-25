Bucchioni annuncia: "Mancini si dimetterà da ct dell'Italia perchè ha una dignità da difendere"

Italia battuta dalla Macedonia e fuori dal prossimo mondiale, il futuro del commissario tecnico Mancini è in bilico

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo l'eliminazione della Nazionale Italiana dal prossimo mondiale, le sue parole:

"Mancini se ne andrà di sicuro perchè ha una dignità, esce sconfitto il sistema calcistico italiano. Non sono stati nemmeno in grado di spostare una giornata di campionato per far allenare qualche giorno in più la squadra perchè ci sono guerre interne. Abete e Ghirelli sono tornati ad occupare i posti di potere del nostro calcio, e nessuno ha avuto il coraggio di dire nulla, una vergogna, sono due dinosauri del calcio"

IL MANCATO MONDIALE E' UN DISASTRO ANCHE PER LA RAI

https://www.labaroviola.com/che-beffa-per-la-rai-diritti-acquistati-in-anticipo-e-pagati-il-doppio-a-causa-delleliminazione-dellitalia/170112/