Condò: “Fiorentina piena di giocatori ‘bravini’ e lontana da una formazione stabile”

Il giornalista Paolo Condò ha analizzato la situazione della Fiorentina, stabilendo un paragone con la Lazio

Il giornalista Paolo Condò ha espresso il suo punto di vista sulla Fiorentina sulle pagine del Corriere della Sera: “La Fiorentina, lontana da una formazione stabile, viaggia ancora più dietro della Lazio. La famosa quantità di giocatori ‘bravini’ che stentano a crescere, messa alle strette da un’altra buona interpretazione del Como, che al contrario della Lazio è un attico senza vetri alle finestre, fin troppo fresco e ventilato, dove rischi il raffreddore ma certo non l’asfissia”.