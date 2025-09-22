Condò: “Fiorentina piena di giocatori ‘bravini’ e lontana da una formazione stabile”
Il giornalista Paolo Condò ha analizzato la situazione della Fiorentina, stabilendo un paragone con la Lazio
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2025 15:48
Il giornalista Paolo Condò ha espresso il suo punto di vista sulla Fiorentina sulle pagine del Corriere della Sera: “La Fiorentina, lontana da una formazione stabile, viaggia ancora più dietro della Lazio. La famosa quantità di giocatori ‘bravini’ che stentano a crescere, messa alle strette da un’altra buona interpretazione del Como, che al contrario della Lazio è un attico senza vetri alle finestre, fin troppo fresco e ventilato, dove rischi il raffreddore ma certo non l’asfissia”.