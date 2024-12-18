Condò sull'esultanza di Italiano: "Il sospetto è che dietro ci sia qualcosa che non sappiamo. Trovo ipocrita non esultare"

Ovviamente non si deve mai mancare di rispetto, altrimenti lì è un'altra cosa

Paolo Condò, noto volto televisivo di Sky Sport ha voluto dire la propria opinione sull'esultanza di Vincenzo Italiano dopo Bologna-Fiorentina. La stessa esultanza che tanto ha fatto arrabbiare il direttore sportivo viola, Daniele Pradè: “Io non so come i due si siano lasciati ai tempi di Firenze, il sospetto è che ci sia qualcosa di più importante che noi non sappiamo”.

“Comunque, parlando in generale di esultanze, anche di quella di Zaniolo è stata a detta di molti irrispettosa. A me piace sempre chi esulta e trovo un atteggiamento ipocrita non esultare per rispetto alla piazza in cui si è stati in precedenza. Ovviamente non si deve mai mancare di rispetto, altrimenti lì è un'altra cosa. Ma alla semplice esultanza dico sì, perché il calcio è sana gioia e divertimento”.

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