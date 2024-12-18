Shearer su Milenkovic: "Il Nottingham è in zona Champions anche grazie a lui. Due gol pesanti con United e Aston Villa"

Stagione fantastica fino a questo momento per Nikola Milenkovic, che partita dopo partita sta dimostrando di essere un giocatore con tanta esperienza da vendere. Il difensore centrale venduto dalla Fi...

Stagione fantastica fino a questo momento per Nikola Milenkovic, che partita dopo partita sta dimostrando di essere un giocatore con tanta esperienza da vendere. Il difensore centrale venduto dalla Fiorentina al Nottingham Forest, sta trascinando in zona Champions League la propria squadra, con partite di spessore e prestazioni sontuose, arricchite da due gol consecutivi molto pesanti nelle ultime due giornate (contro Manchester United e Aston Villa).

Chi apprezza particolarmente il suo contributo alla causa del Nottingham è Alan Shearer, ex leggenda di Blackburn, Newcastle e della nazionale inglese: “Spero che continui così. Sta facendo veramente bene, ha dato qualcosa di speciale al club”.

Ha poi aggiunto: “La sua influenza sta crescendo di settimana in settimana. Ha segnato per la seconda partita consecutiva in una squadra che è arrivata a scalare la classifica fino ad essere tra le top quattro, giocandosi così le chance per un posto importante in europa”.

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