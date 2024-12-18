Fiorentina occhio al Vitoria, in Conference League è ancora imbattuta mentre in Portogallo è 6°

La Fiorentina domani giocherà in trasferta contro il Vitoria Guimaraes nell'ultima giornata della fase a campionato di Conference League. Uno scontro al vertice considerando che le due squadre occupan...

La Fiorentina domani giocherà in trasferta contro il Vitoria Guimaraes nell'ultima giornata della fase a campionato di Conference League. Uno scontro al vertice considerando che le due squadre occupano la 2° e la 3° posizione in classifica e con ogni probabilità rientreranno tra le prime 8 di Conference League.

Il valore di mercato del Vitoria Guimaraes è di soli 47 milioni di euro e il giocatore più prezioso è il mediano classe 2000 Handel che ha un valore di mercato pari a 10 milioni. Ma aldilà delle stime di mercato il Vitoria in Conference sta facendo un bel cammino con 4 vittorie e 1 pareggio in 5 partite, che l'hanno portato al secondo posto ad una giornata dal termine. In Conference il Vitoria ha segnato 12 reti e ne ha subite 5, tra l'altro come la Fiorentina ha affrontato il San Gallo in Svizzera vincendo per 4-1.

In campionato le cose vanno un po' diversamente con il Vitoria che occupa momentaneamente il 6° con 22 punti posto avendo segnato appena 18 reti in 14 partite e avendone subite 14. Non è certamente un avversaria troppo ostica nonostante la classifica, ma per vincere in trasferta servirà una Fiorentina attenta e concentrata e non quella svagata e molle vista alle volte in Conference.

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