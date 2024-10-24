PAGELLE FIORENTINA: IKONÈ SHOW, QUARTA SI FA PERDONARE. MALE ADLÌ, TERRACCIANO INCERTO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo in Conference League contro il San Gallo

Terracciano 5,5 Non può nulla sul gol subito perchè viene ingannato da una deviazione. Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa anche se non viene molto impensierito. Sul secondo gol sbaglia la lettura

Kayode 6 Buona gara senza grandi giocate ma nemmeno senza grandi errori. Bravo quando deve correre ed essere presente, si può migliorare invece sulla precisione tecnica

Moreno 6,5 Esce per infortunio alla fine dei primi 45 minuti ma il suo primo tempo è molto positivo. Gioca bene, è attento, gioca spesso di anticipo, sa leggere le giocate. Si sta iniziando a far conoscere

Quarta 6 Nel primo tempo sbaglia spesso le uscite palla al piede, da uno dei passaggi sbagliati arriva il gol del vantaggio del San Gallo. Nel secondo tempo si fa perdonare segnando il gol del pareggio di testa

Biraghi 6,5 Assist per Quarta, il capitano della Fiorentina gioca una gara in cui è sempre preciso, sia in fase di impostazione che in fase difensiva. Veloce quando è in possesso di palla a muovere la palla, compie diversi ottimi cross

Adli 5 Un grande passo indietro rispetto alle ultime partite in cui aveva fatto molto bene. Il francese è lento palla al piede, perde diversi palloni, non è veloce nè reattivo quando si trova in possesso o quando la sfera passa dalle sue parti

Richardson 6 Troppo fermo quando si fa superare in occasione del vantaggio del San Gallo. La palla di Quarta è ambiziosa ma il marocchino non è completamente esente da colpe. Protagonista di alcune ottime giocate, a volte potrebbe essere più veloce

Bove 6,5 Splendida la palla che dà a Ikonè per il secondo gol viola. Ma la sua presenza in mezzo al campo è vitale per la squadra, aiuta in tutte le fasi, dà sempre una soluzione in fase di possesso

Sottil 6,5 Fa sempre tutto bene tranne la cosa più importante: la conclusione. Determina il terzo gol con una bella azione personale, ha metri e spazio per far male e se li prende sempre tutti, a volte però esagerando

Ikonè 8 Due gol, anche belli, che regalano la vittoria alla squadra. Il primo è bravo sia nel farsi trovare al posto giusto e poi a piazzarla, nel secondo invece è bravo nel togliere tempo e spazio al portiere avversario chiudendo il tiro sul primo palo. Dai suoi piedi anche il quarto gol viola, colpisce il palo e sulla ribattuta segna Gosens

Kouamè 6 L'assist per Ikonè gli regala la sufficienza. Può e deve fare meglio, come al minuto 80 quando, lanciato da Comuzzo, tutto solo davanti al portiere, inciampa su se stesso. Impreciso

Comuzzo 6 Entra a inizio secondo tempo, è attento e ordinato. Per poco non fa l'assist per Kouamè sul finire della partita

Beltran 6 Potrebbe timbrare il cartellino per la seconda gara consecutiva ma tira centrale da buona posizione

Cataldi 6 Il suo ingresso in campo regala certezze alla manovra

Gosens 6,5 Entra in tempo per segnare il quarto gol con un preciso tap-in

Parisi 6,5 Nelle gerarchie di Palladino è la terza scelta dopo Gosens e Biraghi. Gioca pochi minuti ma comunque con due sue avanzate nascono un gol ed un'altra azione pericolosa

AMRABAT RACCONTA L'ADDIO ALLA FIORENTINA

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