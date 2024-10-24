Amrabat racconta l'addio alla Fiorentina: "Se ti chiama Mourinho non puoi dire no. È un vincente come me"

Io scelgo con il cuore un nuovo club. Su di me c'era l'interesse anche di altri club ma ho capito che il Fenerbahçe era la scelta migliore da fare

L'ex centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ha rilasciato un'intervista al Daily Mail in cui si è soffermato anche sul suo passaggio al Fenerbahce in estate. Ecco le sue dichiarazioni:

"Mourinho? Quando uno come Mourinho ti chiama e sei un suo obiettivo, tutto cambia. Il Fenerbahçe mi ha subito fatto sentire quanto mi volessero con loro. Ho percepito tanto affetto ed è stato impossibile dire di no. Ho scelto con il mio cuore. Ha avuto influenza sul mio trasferimento. E' una persona speciale e se ti vuole un allenatore come lui è difficile dirgli di no. Dopo un Roma-Fiorentina venne da me e mi disse: “Sei un giocatore incredibile, voglio assolutamente lavorare con te un giorno". Gli dissi la stessa cosa e grazie a Dio oggi sono un giocatore del Fenerbaçe. Mourinho è un allenatore vincente e io sono un giocatore vincente. Speriamo di vincere il campionato insieme."

L'OPINIONE DI ENZO BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-pensavo-che-palladino-facesse-meno-turnover-scelta-rischiosa-con-il-san-gallo-devi-vincere/273829/