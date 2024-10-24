Palladino: "Bove è il nostro jolly, potrebbe giocare ovunque, lui vede calcio"

L'idea del tecnico viola di costruire un centrocampo tecnico e mobile sta pagando, alfiere imprescindibile Edoardo Bove

A fine gara ai microfoni di Sky Sport il tecnico della Fiorentina si è soffermato sul centrocampo ed in particolare sull'importanza dell'ex Roma Edoardo Bove:

Come mai la scelta di questo centrocampo molto tecnico in estate?

"Era la nostra idea nel costruire la squadra. Ho chiesto alla società giocatori di palleggio in mezzo al campo. Adli e Cataldi ce l’hanno, oltre a essere dinamici. Ma stasera ha fatto una grande gara Richardson, diventerà un grande calciatore. E poi Bove lo utilizzo in tutti i ruoli immaginabili, ovunque mi serva la sua intelligenza”

Bove è sempre dove deve essere.

“Sono d’accordo. Edo sta facendo bene e ne sono felice, chi capisce di calcio vede il grande lavoro che fa. È il nostro jolly, potrebbe giocare ovunque. Ci sono i giocatori intelligenti, lui è uno di questi. Vede calcio”.

Ikoné: “Questo può essere il mio punto di partenza, sono contento. Devo migliorare sotto porta”

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