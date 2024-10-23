Compper: "Non dimenticherò mai il 4-2 alla Juve. Fiorentina favorita sul San Gallo, Ikoné e Sottil sono forti"

Compper è all'interno dello staff tecnico del San Gallo e ritroverà la Fiorentina da avversario dopo averci giocato per 1 stagione

Marvin Compper, ex difensore della Fiorentina che attualmente ricopre un ruolo all'interno dello staff tecnico del San Gallo, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di domani tra gli svizzeri e i viola. Queste le sue parole:

"Sono molto felice di affrontare la Fiorentina. Era un onore fare parte di una squadra così forte, con nomi come Gomez, Rossi, Joaquin. Non era facile, ho giocato poco, ma ero molto contento di essere alla Fiorentina. Ho sempre un bel ricordo del Franchi e di Firenze, non dimenticherò mai la vittoria in rimonta sulla Juventus".

Dopo la carriera da giocatore ha iniziato subito quella da allenatore.

"Sono ancora all'inizio, voglio crescere anno dopo anno e dare la mia esperienza ai giocatori, aiutandoli a migliorare".

La Fiorentina parte favorita domani.

"Sì, hanno giocato le ultime due finali, ma giochiamo in casa e vogliamo fare una bella partita cercando di prendere punti. Hanno Ikone e Sottil che sono molto forti, hanno tanta qualità e offensivamente la squadra è molto forte. Possiamo fare male in transizione".

Di chi deve avere paura la Fiorentina?

"Della squadra, siamo un collettivo forte e speriamo di fare bene. L'ambiente sarà caldo, da tanto si aspettava di giocare in Europa e il pubblico si farà sentire".

Tornerà in Italia?

"Non lo so. Mi fa sempre piacere tornare e rivedere alcune persone che c'erano già quando c'ero io".

Chi vincerà domani?

"Speriamo il San Gallo". Lo riporta TMW.

JURIC SI FA SENTIRE

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