Notizie Compper Fiorentina

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Compper: "Non dimenticherò mai il 4-2 alla Juve. Fiorentina favorita sul San Gallo, Ikoné e Sottil sono forti"
23 ottobre 2024 17:18
L'ex Fiorentina Compper si appresta a vestire la maglia del Celtic, il Red Bull Lipsia ha dato il via libera...
19 dicembre 2017 18:23
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