Notizie Compper Fiorentina

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Compper: "Non dimenticherò mai il 4-2 alla Juve. Fiorentina favorita sul San Gallo, Ikoné e Sottil sono forti"

23 ottobre 2024 17:18

L'ex Fiorentina Compper si appresta a vestire la maglia del Celtic, il Red Bull Lipsia ha dato il via libera...

19 dicembre 2017 18:23

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