Kean convocato per il San Gallo ma non è disponibile. Christensen in Svizzera solo per allenarsi

L'attaccante della Fiorentina Kean partirà con la squadra, ma non giocherà. Christensen non è in lista UEFA, in Svizzera solo per allenarsi

La Fiorentina ha da poco diramato la lista dei convocati per la seconda sfida di Conference League contro il San Gallo. Tra i giocatori chiamati da mister Palladino figura anche Moise Kean, uscito all'intervallo contro il Lecce per una distorsione alla caviglia. Tuttavia, questo non significa che l'attaccante italiano scenderà in campo domani sera. Infatti, Kean non sarà disponibile per la partita e risulta essere un semplice aggregato per la trasferta in Svizzera. Non possiamo dunque parlare di un totale recupero dall'infortunio, almeno per adesso.

Tra i convocati di Palladino figura anche Oliver Christensen. Tuttavia, a inizio stagione il portiere è stato però escluso dalla lista UEFA della Fiorentina ed è finito ai margini della rosa. Per questo motivo andrà in Svizzera soltanto per allenarsi con la squadra, senza poter essere della partita.

I CONVOCATI PER SAN GALLO - FIORENTINA

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