I convocati della Fiorentina per il San Gallo: c'è Kean. Assenti Gudmundsson e Pongracic

La Fiorentina ha diramato i convocati di mister Raffaele Palladino in vista dell'impegno di domani in Conference League contro il St. Gallen. C'è Moise Kean: il centravanti italiano viaggerà con la sq...

La Fiorentina ha diramato i convocati di mister Raffaele Palladino in vista dell'impegno di domani in Conference League contro il St. Gallen. C'è Moise Kean: il centravanti italiano viaggerà con la squadra in Svizzera. Non saranno presenti, invece, Albert Gudmundsson (attesi per oggi gli esami) e Marin Pongracic. Presenti anche i giovani Caprini, Harder e Rubino. Di seguito l'elenco completo.

ADLI Yacine BARONCELLI Leonardo BELTRÁN Lucas BIRAGHI Cristiano BOVE Edoardo CAPRINI Maat Daniel CATALDI Danilo CHRISTENSEN Oliver (P) COLPANI Andrea COMUZZO Pietro CORDEIRO DOS SANTOS Domilson DE GEA QUINTANA David (P) GOSENS Robin Everardus HARDER Jonas IKONE Nanitamo Jonathan KAYODE Michael Olabode KEAN Bioty Moise KOUAME Kouakou Christian Michael MARTINELLI Tommaso (P) MARTÍNEZ QUARTA Lucas MORENO Matías Agustín PARISI Fabiano RANIERI Luca RICHARDSON Michael Amir Junior RUBINO Tommaso SOTTIL Riccardo TERRACCIANO Pietro (P)

GRAZIANI: “PARLEREI CON BIRAGHI E LO CEDEREI A GENNAIO. GOSENS È IL TITOLARE, PARISI LA RISERVA”

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