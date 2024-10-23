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I convocati della Fiorentina per il San Gallo: c'è Kean. Assenti Gudmundsson e Pongracic

La Fiorentina ha diramato i convocati di mister Raffaele Palladino in vista dell'impegno di domani in Conference League contro il St. Gallen. C'è Moise Kean: il centravanti italiano viaggerà con la sq...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2024 15:15
I convocati della Fiorentina per il San Gallo: c'è Kean. Assenti Gudmundsson e Pongracic -
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La Fiorentina ha diramato i convocati di mister Raffaele Palladino in vista dell'impegno di domani in Conference League contro il St. Gallen. C'è Moise Kean: il centravanti italiano viaggerà con la squadra in Svizzera. Non saranno presenti, invece, Albert Gudmundsson (attesi per oggi gli esami) e Marin Pongracic. Presenti anche i giovani Caprini, Harder e Rubino. Di seguito l'elenco completo.

  1. ADLI Yacine
  2.  BARONCELLI Leonardo
  3. BELTRÁN Lucas
  4.  BIRAGHI Cristiano
  5. BOVE Edoardo
  6.  CAPRINI Maat Daniel
  7. CATALDI Danilo
  8. CHRISTENSEN Oliver (P)
  9. COLPANI Andrea
  10. COMUZZO Pietro
  11. CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
  12. DE GEA QUINTANA David (P)
  13.  GOSENS Robin Everardus
  14.  HARDER Jonas
  15.  IKONE Nanitamo Jonathan
  16. KAYODE Michael Olabode
  17. KEAN Bioty Moise
  18. KOUAME Kouakou Christian Michael
  19. MARTINELLI Tommaso (P)
  20. MARTÍNEZ QUARTA Lucas 
  21. MORENO Matías Agustín
  22. PARISI Fabiano
  23. RANIERI Luca
  24. RICHARDSON Michael Amir Junior
  25. RUBINO Tommaso
  26. SOTTIL Riccardo
  27. TERRACCIANO Pietro (P)

GRAZIANI: “PARLEREI CON BIRAGHI E LO CEDEREI A GENNAIO. GOSENS È IL TITOLARE, PARISI LA RISERVA”

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