I convocati della Fiorentina per il San Gallo: c'è Kean. Assenti Gudmundsson e Pongracic
La Fiorentina ha diramato i convocati di mister Raffaele Palladino in vista dell'impegno di domani in Conference League contro il St. Gallen. C'è Moise Kean: il centravanti italiano viaggerà con la sq...
La Fiorentina ha diramato i convocati di mister Raffaele Palladino in vista dell'impegno di domani in Conference League contro il St. Gallen. C'è Moise Kean: il centravanti italiano viaggerà con la squadra in Svizzera. Non saranno presenti, invece, Albert Gudmundsson (attesi per oggi gli esami) e Marin Pongracic. Presenti anche i giovani Caprini, Harder e Rubino. Di seguito l'elenco completo.
- ADLI Yacine
- BARONCELLI Leonardo
- BELTRÁN Lucas
- BIRAGHI Cristiano
- BOVE Edoardo
- CAPRINI Maat Daniel
- CATALDI Danilo
- CHRISTENSEN Oliver (P)
- COLPANI Andrea
- COMUZZO Pietro
- CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
- DE GEA QUINTANA David (P)
- GOSENS Robin Everardus
- HARDER Jonas
- IKONE Nanitamo Jonathan
- KAYODE Michael Olabode
- KEAN Bioty Moise
- KOUAME Kouakou Christian Michael
- MARTINELLI Tommaso (P)
- MARTÍNEZ QUARTA Lucas
- MORENO Matías Agustín
- PARISI Fabiano
- RANIERI Luca
- RICHARDSON Michael Amir Junior
- RUBINO Tommaso
- SOTTIL Riccardo
- TERRACCIANO Pietro (P)
GRAZIANI: “PARLEREI CON BIRAGHI E LO CEDEREI A GENNAIO. GOSENS È IL TITOLARE, PARISI LA RISERVA”
https://www.labaroviola.com/graziani-parlerei-con-biraghi-e-lo-cederei-a-gennaio-gosens-e-il-titolare-parisi-la-riserva/273693/