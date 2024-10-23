Graziani: "Parlerei con Biraghi e lo cederei a gennaio. Gosens è il titolare, Parisi la riserva"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani, ha così parlato della situazione sulla fascia sinistra della Fiorentina, partendo da Fabiano Parisi e arrivando fino a Cristiano Biraghi: "Par...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ciccio Graziani, ha così parlato della situazione sulla fascia sinistra della Fiorentina, partendo da Fabiano Parisi e arrivando fino a Cristiano Biraghi: "Parisi? Dietro fa fatica, soprattutto nel gioco aereo. Qualche volta lo sfrutterei nella metà campo offensiva, così come Kayode. Nel 4-4-2 entrambi davanti a Dodo e Gosens potrebbero dare qualcosa in più. Questi ragazzi me li terrei ben stretti. A gennaio parlerei con Biraghi, per trovare una soluzione per cederlo, anche perché il titolare è Gosens e la riserva potrebbe essere Parisi".

RADIO BRUNO: “IL REPORT DELLA FIORENTINA SULLE CONDIZIONI DI GUDMUDSSON USCIRÀ NEL TARDO POMERIGGIO”

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