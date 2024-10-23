Radio Bruno: "Il report della Fiorentina sulle condizioni di Gudmudsson uscirà nel tardo pomeriggio"

Oggi nuovi esami strumentali per Albert Gudmundsson: la Fiorentina in serata diramerà il report sulle sue condizioni

Fiorentina in apprensione dopo l'infortunio riportato da Albert Gudmudsson nella partita contro il Lecce. L'attaccante islandese è stato prontamente sostituito per un risentimento muscolare al 9', dando quindi spazio a Lucas Beltran. Per il momento è stato riscontrato un edema, ma l'attaccante oggi verrà sottoposto a nuovi esami per valutare meglio le sue condizioni e per escludere eventuali lesioni. Il report sulle condizioni di Gudmundsson - rivela Radio Bruno - uscirà nel tardo pomeriggio.

Dalla rifinitura della Fiorentina: Kean e Gudmundsson out, assenti anche Mandragora e Pongracic

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