Dalla rifinitura della Fiorentina: Kean e Gudmundsson out, assenti anche Mandragora e Pongracic

Si sta svolgendo in questi minuti la rifinitura della Fiorentina in vista del match di domani di Conference League contro il San Gallo. Al viola Park a disposizione di mister Palladino non ci sono Kea...

Si sta svolgendo in questi minuti la rifinitura della Fiorentina in vista del match di domani di Conference League contro il San Gallo. Al viola Park a disposizione di mister Palladino non ci sono Kean, Gudmundsson, Mandragora e Pongracic che probabilmente salteranno la sfida di domani in Svizzera. Nella giornata di oggi sono previsti ulteriori accertamenti per Albert Gudmundsson per chiarire l'entità dell'infortunio e valutare bene i tempi di recupero, si attende il comunicato della Fiorentina. Mentre per Kean non ci dovrebbero essere ulteriori accertamenti ma verrà valutato giorno per giorno

FIGURACCIA DI IBRAHIMOVIC A SKY

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