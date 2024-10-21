Il San Gallo non vince da 1 mese: in Conference League ben ha subito 6 gol in 1 partita

La Fiorentina affronterà il San Gallo giovedì in Conference. Gli svizzeri non sono in un buon momento, mentre i viola sembrano aver ingranato

Archiviato il roboante 6 a 0 in casa del Lecce, è già tempo di pensare alla Conference League per la Fiorentina. Questo giovedì gli uomini di Palladino saranno impegnati in Svizzera per affrontare il San Gallo, squadra che gioca nell'omonima città e che non sta vivendo certamente un buon momento (sportivamente parlando). Anzi.

Fanalino di coda in Conference League, il San Gallo ha perso per 6 a 2 la prima sfida europea contro il Cercle Brugge, soffrendo parecchio l'attacco della squadra belga. In campionato non sta sicuramente andando meglio. Se lo scorso anno aveva chiuso quinto in classifica, posizione che ha portato alla qualificazione alla Conference, momentaneamente il San Gallo occupa la sesta piazza in Super League svizzera e non vince da praticamente un mese.

Nell'ultima giornata di campionato, il San Gallo ha perso contro il Basilea, squadra che evoca bei ricordi a tutti i tifosi della Fiorentina. Prima della sosta, invece, ha pareggiato contro il Servette e perso contro l'Yverdon. L'ultima vittoria degli svizzeri risale al 24 settembre, quando hanno battuto 4 a 1 lo Zurigo. Insomma, lo stato di forma non è dei migliori, al contrario di quello della Fiorentina, che sembra finalmente avere ingranato la marcia giusta.

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