Labaro Viola

Sottil: "Grande reazione, non è mai facile ribaltarla in Europa. Roma? Bisogna vincere"

Sto lavorando forte in allenamento e questi sono i tipi di prestazione che vorrei fare sempre

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2024 00:39
Sottil: "Grande reazione, non è mai facile ribaltarla in Europa. Roma? Bisogna vincere" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Conference League
Sottil
San Gallo
Condividi

Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club toscano al termine della partita di Conference League: "Grande reazione, quando vai sotto in questi campi in Europa non è mai facile ribaltarla. Oggi abbiamo fatto una grande partita tutti, anche chi è subentrato. Nel primo tempo siamo stati un po' meno cinici, nel secondo tempo abbiamo concretizzato. Sono soddisfatto. Sto lavorando forte in allenamento e questi sono i tipi di prestazione che vorrei fare sempre. Roma? Stasera ci rilassiamo e godiamo questa bella vittoria, fa sempre bene all'umore. Ma domani torniamo a Firenze e ci aspetta questa bella gara con la Roma, nella quale bisogna vincere".

https://www.labaroviola.com/palladino-ci-godiamo-la-serata-ma-penso-gia-alla-roma-ce-alchimia-ora-restiamo-umili/273920/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok