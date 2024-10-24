Sottil: "Grande reazione, non è mai facile ribaltarla in Europa. Roma? Bisogna vincere"

Sto lavorando forte in allenamento e questi sono i tipi di prestazione che vorrei fare sempre

Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club toscano al termine della partita di Conference League: "Grande reazione, quando vai sotto in questi campi in Europa non è mai facile ribaltarla. Oggi abbiamo fatto una grande partita tutti, anche chi è subentrato. Nel primo tempo siamo stati un po' meno cinici, nel secondo tempo abbiamo concretizzato. Sono soddisfatto. Sto lavorando forte in allenamento e questi sono i tipi di prestazione che vorrei fare sempre. Roma? Stasera ci rilassiamo e godiamo questa bella vittoria, fa sempre bene all'umore. Ma domani torniamo a Firenze e ci aspetta questa bella gara con la Roma, nella quale bisogna vincere".

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