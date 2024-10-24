Quarta prende in giro il vice capitano del San Gallo: “Non saremo una grande squadra ma siamo un grande gruppo”

La frecciata di Quarta al vice capitano del San Gallo

La Fiorentina ha vinto 4-2 in Svizzera sul campo del San Gallo, nel secondo tempo i viola hanno ribaltato la gara. Martinez Quarta prima ha fatto un errore sul gol dell’1-0 per gli svizzeri, poi ha rimediato con una grande rete di testa. Quarta ha preso in giro così il vice capitano del San Gallo: “Non lo so se siamo una grande squadra, ma siamo un grande gruppo”

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