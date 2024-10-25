Senza infortunati e con tanti cambi, Palladino vince così contro il San Gallo. Fiorentina al secondo posto 

Cambi obbligati ma che alla fine ripagano l'allenatore campano, vista la classifica a punteggio pieno

La Svizzera porta bene alla Fiorentina. I viola espugnano il Kybunpark di San Gallo per 2-4, con una splendida prestazione di Ikonè, alla sua prima doppietta in carriera.I viola tornano a casa con 6 punti e il 2° posto nel gruppone di Conference, dietro solo alla corazzata Chelsea, per un gol di differenza. E infila il 4° successo di fila in tutte le competizioni, come non succedeva dal marzo 2023.

La Viola è senza gli infortunati Gudmundsson, Kean, Mandragora e Pongracic, alla prima trasferta stagionale nel girone di Conference, Palladino ne cambia 9 rispetto a Lecce e in previsione della Roma. Il tecnico mette Bove trequartista dietro a Kouamè. Cambi obbligati ma che alla fine ripagano l'allenatore campano, vista la classifica a punteggio pieno. Vero, sono serviti alcuni titolari per vincerla, come Comuzzo, Cataldi e Gosens, ma la Fiorentina nonostante tutte le difficoltà, ha dimostrato di essere un vero gruppo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/quarta-prende-in-giro-il-vice-capitano-del-san-gallo-non-saremo-una-grande-squadra-ma-siamo-un-grande-gruppo/273931/